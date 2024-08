Die Allianz AG verstärkt ihre Position im Bereich Cybersicherheit durch eine strategische Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Coalition. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Cybergeschäft in Deutschland zu erweitern und richtet sich an Firmen- und Industriekunden mit einem Jahresumsatz von bis zu einer Milliarde Euro. Die neue Dienstleistung wird derzeit ausschließlich über Makler angeboten und unterstreicht das Engagement der Allianz, ihre Marktpräsenz in diesem wachsenden Segment zu festigen.

Aktienentwicklung und Finanzergebnisse

Die Allianz-Aktie verzeichnete kürzlich leichte Kursverluste an der Börse. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen zeigen die jüngsten Quartalszahlen ein robustes Wachstum. Der Versicherungskonzern konnte seinen Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich steigern, von 5,06 EUR auf 6,32 EUR. Auch der Umsatz wuchs um beachtliche 18,67 Prozent auf 37,66 Milliarden Euro. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 24,74 EUR je Aktie und eine Dividendenausschüttung von 14,70 EUR.

