Die Novartis-Aktie verzeichnete kürzlich Kursschwankungen an der Schweizer Börse SIX. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 97,28 CHF, sank jedoch im Tagesverlauf auf ein Tief von 96,15 CHF. Analysten sehen dennoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,33 CHF, was einen möglichen Anstieg von über 3% bedeutet. Das 52-Wochen-Hoch von 100,96 CHF, erreicht am 15. Juli 2024, unterstreicht diese positive Einschätzung.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal um 7,58% auf 11,32 Mrd. CHF konnte Novartis den Gewinn pro Aktie auf 1,44 CHF steigern. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 7,42 USD je Aktie. Aktionäre dürfen sich voraussichtlich auf eine erhöhte Dividende freuen: Nach 3,30 CHF im Vorjahr wird für 2024 eine Ausschüttung [...]

