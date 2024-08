Die BP-Aktie zeigte sich am Donnerstag im Londoner Handel volatil. Nach einem schwachen Start konnte das Papier im Tagesverlauf leicht zulegen und notierte am Mittag bei 4,54 GBP, was einem Plus von 0,2 Prozent entsprach. Zwischenzeitlich wurden Tageshöchststände von 4,56 GBP und Tagestiefststände von 4,47 GBP verzeichnet. Das Handelsvolumen war mit über 11 Millionen gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch.

Aktienrückkäufe stützen Kurs

Unterstützung erhielt die Aktie durch die Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. BP gab bekannt, am 2. August insgesamt 4.127.853 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 450,45 Pence je Aktie erworben zu haben. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Trotz dieser stützenden Maßnahme bleibt die BP-Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP [...]

Hier weiterlesen