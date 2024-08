Die Moderna-Aktie verzeichnete am Freitag einen signifikanten Rückgang an der Börse. Mit einem Minus von 5,86 Prozent gehörte das Wertpapier zu den schwächsten Performern am US-Aktienmarkt. Der Kurs fiel auf 90,48 USD, was einen beträchtlichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 170,35 USD darstellt. Die negative Entwicklung spiegelt die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens wider, insbesondere die sinkende Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen und zunehmende Konkurrenz in Europa und den USA.

Finanzielle Aussichten belasten Aktienkurs

Die jüngste Quartalsbilanz offenbarte einen Verlust von 3,08 USD je Aktie, verglichen mit einem Gewinn im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz brach um 91,07 Prozent auf 167 Millionen USD ein. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 8,494 USD je Aktie. Diese düsteren Aussichten, gepaart mit einer drastischen Senkung der Umsatzprognose und enttäuschenden Nachrichten über einen neuen RSV-Impfstoff, belasten den Aktienkurs weiterhin. Investoren beobachten nun gespannt, wie sich diese Entwicklungen auf den gesamten Biotechnologiesektor auswirken könnten.

Moderna Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...