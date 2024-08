Ein führendes Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,51 Milliarden Dollar, was die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Das organische Wachstum lag bei 4,7%, getrieben durch Volumensteigerungen und günstige Preisgestaltung. Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Mundpflege, Akneprodukte und Waschmittel. Das Unternehmen konnte trotz steigender Produktionskosten seine Bruttomarge um 320 Basispunkte auf 47,1% steigern.

Ausblick für 2024

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum von etwa 4%, was eine leichte Anpassung nach unten darstellt. Die Prognose für das Gewinnwachstum pro Aktie wurde auf 12-13% angehoben. Trotz moderater Konsumtrends in einigen Kategorien zeigt sich das Management zuversichtlich, dass die Marken des Unternehmens weiterhin überdurchschnittlich performen werden. Investitionen in Marketing und internationale Expansion sollen das zukünftige Wachstum unterstützen.

Church, Dwight Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...