Die Aktie von Cognizant verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem Anstieg von 11,7% im vergangenen Monat erreichte der Kurs ein neues 52-Wochen-Hoch von 80,27 US-Dollar. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in den Quartalsergebnissen wider, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 1,17 US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 1,12 US-Dollar lag. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen leicht.

Ausblick und Bewertung

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 4,64 US-Dollar bei einem Umsatz von 19,33 Milliarden US-Dollar. Dies würde eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Die Bewertungskennzahlen deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche günstig bewertet [...]

