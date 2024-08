Ein führendes Unternehmen für Personalmanagement- und Finanzlösungen bereitet sich auf wichtige Veranstaltungen vor. Der Technologieanbieter wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 am 22. August 2024 nach Börsenschluss bekannt geben. Im Anschluss daran findet eine Telefonkonferenz statt, bei der die Ergebnisse und der Geschäftsausblick erörtert werden. Interessierte können die Veranstaltung über einen Webcast verfolgen, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens übertragen wird.

Analystenkonferenz während Kundenveranstaltung

Zusätzlich plant das Unternehmen, am 17. September 2024 in Las Vegas einen Analystentag abzuhalten. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der jährlichen Kundenkonferenz statt und bietet Finanzanalysten die Möglichkeit, tiefere Einblicke in die Geschäftsstrategie und -entwicklung zu erhalten. Auch dieser [...]

