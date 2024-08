Anzeige / Werbung

Gold rückt wieder in den Fokus der Börsianer, jetzt heißt es sich richtig zu positionieren.

Die Aktien von Desert Gold Ventures Inc. (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) wurden von Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, unter die Lupe genommen und in einem fundierten Report beschrieben. Die ausführliche Analyse mit allen Details wurde am Freitag, 02. August 2024, veröffentlicht und das Fazit fällt eindeutig aus. Der Experte sieht ein Kursziel von 0,29 EUR bzw. 0,425 CAD je Aktie und vergibt das Rating "KAUFEN". Das Kurspotenzial entspricht aufgrund des aktuellen Kurses von 0,075 CAD pro Aktie somit über 460 %. Gold ist die älteste Währung der Welt und die Relevanz sowie Wertschätzung hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. So stieg der Wert der Feinunze Gold in diesem Zeitraum von 1.046,40 USD bis kürzlich in der Spitze bei 2.483,77 USD. Auch in den vergangenen Tagen konnte sich das Edelmetall als Anlage wieder durch Preisstabilität als sicherer Hafen unter Beweis stellen. Die Ursachen dafür sind vielfältig und die Folgen für Goldunternehmen im Umkehrschluss enorm. Das Umsatzpotenzial für Produzenten, und solche Unternehmen, die es werden wollen, legte deutlich zu und aus diesem Grund gehören gut ausgewählte Aktien aus diesem Sektor, wie z. B. Desert Gold, in ein wachstumsorientiertes Depot. Aufgrund von operativen Ereignissen ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg.



Top-Analyst mit Erfolgsbilanz

Matthias Greiffenberger von GBC Investment Research gehört in der deutschen Small- und MidCap-Szene zu den Top-Analysten. In den vergangenen 12 Monaten empfahl der Experte z. B. die Aktien von der EQS AG beim Stand von 26,60 EUR mit einem Kursziel von 41,26 EUR zum Kauf und lag mit seiner Einschätzung goldrichtig. Mittlerweile wurde das Unternehmen mit einem Angebote von 40,00 EUR pro Aktie übernommen und hat eine ordentliche Rendite auf das Konto der Investoren gespült. Greiffenberger lag mit seiner Einschätzung im Vergleich zu anderen Analysten am nächsten an dem Übernahmekurs. Wenn Greiffenberger also etwas recherchiert und empfiehlt, dann kann es sich lohnen.



Rang und Namen in der Nachbarschaft

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Unternehmen, das nach Goldvorkommen in Mali, Westafrika, sucht - das Land ist drittgrößter Goldproduzent des Kontinents. Das Unternehmen fokussiert sich auf sein wichtigstes SMSZ-Projekt, ein 440 km² großes Gebiet entlang der Scherzone zwischen Senegal und Mali, das eine Vielzahl von Goldentdeckungen vorweisen kann. Insgesamt ist die Region für bedeutende Goldvorkommen bekannt und die folgenden Unternehmen haben sich in der Umgebung von Desert Gold's Gebieten bereits fest etabliert: Barrick Gold Corp., B2Gold Corp., Managem S.A., Fortuna Silver Mines Inc., Endeavour Mining plc, Resolute Mining Ltd. und Allied Gold Corp. Das Team von Desert Gold befindet sich mit CEO Jared Scharf also in guter Gesellschaft und hat bereits über 1 Mio. Unzen Gold gefunden, wovon 310.300 Unzen bestätigt und 769.200 Unzen abgeleitete Mineralquellen sind.

Desert Gold Ventures Inc. ist umgeben von namhaften Unternehmen und erfolgreichen Projekten.



Unternehmen plant Steigerung der Ressourcen und eigene Goldproduktion

Im Jahr 2024 plant Desert Gold insgesamt 30.000 m an Bohrungen, um noch mehr Gold auf den unternehmenseigenen Gebieten nachzuweisen. Eine neue Schätzung, wieviel Gold sie insgesamt entdeckt haben, wird Ende 2024 erwartet. Außerdem plant das Management eine Goldproduktion aufzubauen, die für das Unternehmen erhebliche Einnahmen durch den Abbau und Verkauf von Gold bringen könnte. In diesem Zusammenhang möchte Desert Gold noch vor Ende 2024 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vorlegen.



Zonenerweiterungen und höhere Gehalte

Am vergangenen Donnerstag hat Desert Gold die ersten Daten aus dem jüngsten Bohrprogramm veröffentlicht und CEO Scharf hat diese zudem kommentiert: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten hinsichtlich unserer PEA. Die metallurgischen Bohrungen haben uns mit mehreren unerwarteten Zonenerweiterungen und höheren Gehalten als erwartet in einigen Teilen der Zone Barani East überrascht. Die mögliche Hinzunahme einer neuen Ressource bei Gourbassi West North könnte die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern, während wir uns bemühen, die PEA so bald wie möglich abzuschließen. Wir freuen uns darauf, bald weitere Informationen zu liefern." In den kommenden Wochen und Monaten werden weitere Ergebnisse zu den Bohrungen und im Zusammenhang mit der PEA erwartet.



Barrick CEO Bristow ist von der Bedeutung der Region überzeugt

In der Nähe von Desert Gold's Gebieten befinden sich mehrere bedeutende und aktive Goldminen, wie z. B. die Minen Loulu und Gounkoto von Barrick. Aus diesem Grund könnte das Unternehmen ein attraktives Ziel für eine Übernahme sein. Ihre intensiven Bemühungen bei der Goldsuche führen und führten bereits zu vielversprechenden Ergebnissen und machen sie zu einem wichtigen Marktteilnehmer bei der Goldsuche in Westafrika. Der Boden hat es nicht nur sprichwörtlich in sich. Die Kenieba-Region liegt geologisch auf dem Ausläufer des Birimian-Felsens, die für hochwertige Goldvorkommen, mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,22 Gramm pro Tonne bei Übernahmen, bekannt ist. Barrick Gold CEO Mark Bristow bringt regelmäßig zum Ausdruck, dass die Region von großer Bedeutung für sein Unternehmen ist - zuletzt in einer Pressemitteilung im Juli 2024.



Unterschiedliche Bewertungsansätze bestätigen Kurspotenzial

In seinem GBC Research Report zu Desert Gold gibt Greiffenberger an, dass in den vergangenen zehn Jahren die Übernahmen von Goldunternehmen in der Kenieba-Region im Durchschnitt 1,81 Mio. Unzen Gold vorgewiesen haben und einen Preis von ca. 66,00 USD (90,20 CAD) pro Unze im Boden für die Verkäufer bzw. Aktionäre einbrachten. In diesem Zusammenhang rücken die Aktien von Desert Gold in den Fokus, denn das Unternehmen hatte am Freitag eine Marktkapitalisierung von etwa 12,34 Mio. USD (16,87 Mio. CAD). Das SMSZ-Projekt des Unternehmens konnte bereits 1,08 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,14 Gramm pro Tonne vorweisen und im Umkehrschluss wird dieses mit einem aktuellen Wert von 11,43 USD (15,62 CAD) pro Unze im Boden an der Börse gehandelt - ein enormer Abschlag im Vergleich zu den bisherigen Übernahmen in der Region. Wenn die Vermögenswerte von Desert Gold zu den Durchschnittspreisen pro Unze verkauft werden würden, könnte das Unternehmen 71,4 Mio. USD (97,58 Mio. CAD) wert sein - was rund 0,43 CAD je ausgegebener Aktie entspricht. Das Potenzial ist also gravierend und durch die GBC-Recherche untermauert.



Gold rückt als sicherer Hafen in den Fokus

Am Freitag ging der Goldpreis beim Schlussstand von 2.443,85 USD je Feinunze ins Wochenende. Davon abgeleitet wäre der theoretische Wert der 1,08 Mio. Unzen Gold Ressourcen von Desert Gold somit 2.639,36 Mio. USD (3.606,95 Mio. CAD). Bei Übernahmen wird jedoch meist nur 5 bis 10 % dieses Wertes berücksichtigt, was bei 5 %, also dem niedrigeren Wert, einen Betrag von 131,97 Mio. USD (180,35 Mio. CAD) entspricht. Bei ca. 224,92 Mio. ausgegebenen Aktien ergibt dieser Betrag 0,59 USD (0,80 CAD) je Aktie. Zur Erinnerung, am Freitag gingen die Aktien bei einem Schlusskurs von 0,075 CAD ins Wochenende.



20 Mio. USD Cashflow erwartet

Greiffenberger von GBC erwartet, dass die Haufenlaugungsmine in Barani East jährlich 15.000 bis 20.000 Unzen Gold produzieren wird und eine Lebensdauer von über zehn Jahren hat, basierend auf den aktuellen Oxidressourcen. Bei einem Goldpreis von 2.300 USD pro Unze rechnet der Experte mit jährlichen Einnahmen von etwa 40 Mio. USD. Das Projekt mit geschätzten Baukosten von ca. 15 Mio. USD glänzt besonders durch die niedrigen Produktionskosten und einfachen Abbaumethoden. Aufgrund der hochwertigen Erze und der erwarteten Produktionsraten erwartete der Analyst eine Gewinnspanne von über 50 %, was einen jährlichen freien Cashflow von 20 Mio. USD (27,33 Mio. CAD) bedeutet. Für die Aktionäre würde es bedeuten, dass das Unternehmen zukünftig aus den eigenen Erlösen die Exploration des 440 km² Gebietes finanzieren kann und kein weiteres Eigenkapital benötigt. Bei Einnahmen in dieser Größenordnung werden auch Fremdfinanzierungen möglich.



Fassen wir zusammen

Desert Gold erwartet durch das jüngste Bohrprogramm die Ressourcenschätzung noch in diesem Jahr zu erhöhen. Namhafte Unternehmen befinden sich in der Umgebung und Übernahmen in der Region fanden in der Vergangenheit zu ca. 90,20 CAD pro Unze im Boden statt, was die Attraktivität der Desert Gold Aktien steigert, denn die Marktkapitalisierung berücksichtigt die Unze im Boden momentan mit lediglich 15,62 CAD. Würde man den aktuellen Goldpreis als Bemessungsgrundlage verwenden und einen Abschlag von 95 % vornehmen, dann würde die Bewertung pro ausgegebener Aktie 0,80 CAD betragen. Losgelöst von diesen Bewertungsmodellen und Einschätzungen: Mit Produktionsbeginn wird das Unternehmen laut Einschätzung des Analysten Greiffenberger voraussichtlich einen jährlichen freien Cashflow von 27,33 Mio. CAD vorweisen, 62 % mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung mit 16,87 Mio. CAD abbildet. Aus diesen Gründen gehören die Aktien von Desert Gold Ventures (WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2) jetzt in das Depot von wachstumsorientierten Investoren, bevor der Aktienkurs steigt, denn bekanntlich liegt der Gewinn im Einkauf - je niedriger, desto besser!



Desert Gold Ventures Inc., Chart 12 Monate auf Tradegate in EUR, Stand: 4. August 2024, Quelle: Refinitiv Eikon

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

