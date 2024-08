Die Apple-Aktie verzeichnete am Montag einen signifikanten Rückgang, was die Sorgen der Anleger um eine mögliche globale Rezession verstärkte. Der Technologieriese sah sich mit einem Kursverlust von 4,8 Prozent konfrontiert, wobei die Aktie bei 209,25 USD notierte. Dieser Einbruch erfolgte im Kontext einer breiteren Marktkorrektur, die durch schwache Wirtschaftsdaten in den USA ausgelöst wurde. Bemerkenswert ist, dass das Handelsvolumen der Apple-Aktie an diesem Tag beträchtlich anstieg, mit über 11,8 Millionen gehandelten Aktien.

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Trotz der aktuellen Marktvolatilität zeigen sich Finanzexperten weiterhin zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Apple. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,991 USD pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem wird das durchschnittliche Kursziel der Aktie auf 214,67 USD geschätzt. Diese Prognosen basieren auf den soliden Finanzergebnissen des Unternehmens im letzten Quartal, in dem Apple einen Umsatzanstieg von 4,87 Prozent auf 85,78 Milliarden USD verzeichnete.

