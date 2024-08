Die Schaeffler Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um mehr als 2 Prozent auf 4,75 Euro. Dieser Abwärtstrend steht im Kontrast zu den kürzlich veröffentlichten positiven Quartalszahlen des Unternehmens. Für das erste Quartal 2024 konnte Schaeffler einen Gewinn pro Aktie von 0,35 Euro vorweisen, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 Euro darstellt. Der Umsatz stieg leicht auf 4,09 Milliarden Euro.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten Potenzial für die Schaeffler Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,18 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,890 Euro je Aktie. Die [...]

Hier weiterlesen