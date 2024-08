Der Technologieriese Intel erlebte einen beispiellosen Kurssturz, der die Börse erschütterte und Investoren in Alarmbereitschaft versetzte. Die Aktie des Chipherstellers brach um beeindruckende 26 Prozent ein, was zu einem Verlust von über 30 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung führte. Dieser drastische Rückgang lässt sich auf enttäuschende Quartalsergebnisse zurückführen, die weit hinter den Erwartungen zurückblieben und die fragile Stimmung im Tech-Sektor weiter belasteten. Die Kursgewinne, die Intel zu Beginn des Jahres 2024 verzeichnete, sind damit vollständig aufgezehrt.

Umfassende Maßnahmen zur Krisenbewältigung

Als Reaktion auf die finanzielle Schieflage kündigte das Unternehmen ein weitreichendes Kostensenkungsprogramm an. Dieses umfasst nicht nur Personalabbau, sondern auch die Aussetzung der Dividendenzahlungen - ein Schritt, der [...]

