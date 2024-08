Die sino AG verzeichnet in den letzten Tagen bemerkenswerte Insideraktivitäten. Ingo Hillen, Vorstandsmitglied des Unternehmens, hat über die MMI Leisure & Capital Management GmbH signifikante Aktienkäufe getätigt. Diese Transaktionen erfolgten an verschiedenen Handelsplätzen, darunter Tradegate und Xetra, und umfassten ein Gesamtvolumen von über 250.000 Euro.

Detaillierte Kaufaktivitäten

Die Käufe erstreckten sich über mehrere Tage, wobei der Aktienkurs zwischen 50,50 und 52,50 Euro schwankte. Am 2. August wurden Aktien im Wert von 21.315 Euro zu einem Kurs von 52,50 Euro erworben. In den darauffolgenden Tagen wurden weitere umfangreiche Käufe getätigt, die das Vertrauen des Vorstands in die Zukunft des Unternehmens unterstreichen. Diese Insidertransaktionen könnten als positives Signal für andere Anleger interpretiert werden und möglicherweise den Aktienkurs der sino AG beeinflussen.

