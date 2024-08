Die Pfizer-Aktie verzeichnet in letzter Zeit eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem Anstieg von 6,5% im vergangenen Monat übertrifft sie deutlich den S&P 500 Index, der im gleichen Zeitraum 6,7% verlor. Analysten haben ihre Gewinnprognosen für das Unternehmen nach oben korrigiert, was zu einem positiven Ausblick für die Aktie führt. Für das laufende Quartal wird ein Gewinn von 0,62 Euro pro Aktie erwartet, was einem Anstieg von 464,7% im Jahresvergleich entspricht.

Solide Finanzzahlen und Dividendenpolitik

Die Umsatzprognose für das aktuelle Quartal liegt bei 15,35 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem hat das Unternehmen in den letzten vier Quartalen die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie übertroffen. Mit einer attraktiven Dividendenrendite von 5,5% und einer soliden Dividendenwachstumsrate von 3% über die letzten fünf Jahre zeigt sich Pfizer als aktionärsfreundliches Unternehmen. Diese Faktoren tragen zur positiven Einschätzung der Aktie bei.

