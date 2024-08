Die TeamViewer-Aktie zeigt sich derzeit volatil an der Börse. Am jüngsten Handelstag schwankte der Kurs zwischen 12,35 EUR und 12,62 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 150.000 Aktien lag. Trotz eines Umsatzwachstums von 6,47 Prozent im letzten Quartal auf 164,12 Millionen EUR, bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 17,75 EUR. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,14 EUR, was eine mögliche Steigerung von über 35 Prozent bedeutet.

Ausblick und Herausforderungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie. Allerdings sank der Gewinn pro Aktie im letzten Quartal von 0,20 EUR auf 0,16 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten die weitere Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. Anleger sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf das nahende 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR.

