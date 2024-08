Ein führendes Telekommunikationsunternehmen hat seine Teilnahme an einem bevorstehenden virtuellen Technologiegipfel angekündigt. Die Veranstaltung, die am 19. August 2024 stattfinden wird, bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, seine Leistungen und aktuelle Branchentrends zu diskutieren. Besonderes Augenmerk liegt auf den neuesten Entwicklungen im Bereich der Glasfasernetzwerklösungen, die zu einem Kundenwachstum in den Vereinigten Staaten und Europa geführt haben.

Finanzielle Aussichten

Für das dritte Quartal 2024 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 215 und 235 Millionen Euro. Die operative Marge wird voraussichtlich zwischen -1% und +3% liegen. Trotz Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, seine Position als globaler Anbieter von offenen, disaggregierten Netzwerk- und Kommunikationslösungen weiter zu stärken.

Adtran Holdings Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...