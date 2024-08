Verbesserungswürdige Verkaufszahlen von Elektroautos in Europa und die harte Konkurrenz in China lasten merklich auf dem Aktienkurs von BMW. Doch von den führenden deutschen Autobauern ist BMW mit seiner Doppelstrategie bei den Modellen am besten aufgestellt. Fällt der Kurs weiter, mündet er außerdem in einer starken Unterstützungszone.Das Interesse an neuen Elektrofahrzeugen findet derzeit in Deutschland bei potenziellen Käufern wenig Anklang. Seit Monaten stagniert der Verkauf und die Neuzulassungszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...