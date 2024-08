Die Varta AG durchlebt turbulente Zeiten an der Börse. Der Aktienkurs des Batterieherstellers verzeichnete zuletzt deutliche Verluste und sank auf 1,96 EUR, was einem Minus von 2,0 Prozent entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 24,13 EUR im November 2023 hat die Aktie über 90 Prozent an Wert eingebüßt. Analysten sehen den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt bei 14,25 EUR, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet. Allerdings empfehlen Experten die Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.

Herausfordernde Finanzlage und Restrukturierungsbemühungen

Die Quartalszahlen vom 30. September 2023 zeigen ein gemischtes Bild. Trotz eines Umsatzanstiegs um 30,96 Prozent auf 215,06 Millionen EUR verzeichnete Varta einen Verlust von 0,13 EUR je Aktie. Für das Gesamtjahr 2023 prognostizieren Analysten einen Verlust von 2,295 EUR je Aktie. Die schwierige finanzielle Situation hat dazu geführt, dass Varta aus einigen Indizes entfernt wurde. Das Unternehmen arbeitet an einem Restrukturierungsplan, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

