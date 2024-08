Die Nestlé-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag eine bemerkenswerte Erholung an der Schweizer Börse. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 1,7 Prozent auf 88,98 CHF, nachdem er bei 86,54 CHF in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,4 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz der positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 108,08 CHF, das im September 2023 erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen für die Nestlé-Aktie weiteres Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 101,33 CHF. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 3,11 CHF erwartet, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 4,84 CHF je Aktie. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q4-Zahlen, die für Februar 2025 angesetzt ist.

Nestle Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...