Der Absturz an den Börsen rund um das vergangene Wochenende hat vieles durcheinandergewirbelt, die Favoriten im Zertifikatehandel bleiben aber dieselben: Indizes und Tech-Werte wie Nvidia & Co. Ebenfalls im Fokus: Gold, Öl und Kryptos.8. August 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit dem Börsenbeben am Freitag und Montag war dann auch im Zertifikatehandel (fast) alles anders. "Der starke Rückgang der Kurse weltweit hat zu einem Abverkauf und zu Gewinnmitnahmen bei Derivateinvestoren geführt", berichtet ...

