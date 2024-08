Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Kamala Harris überzeugt die Deutschen im US-Wahlkampf deutlich stärker als Donald Trump - und stärker als zuvor Joe BidenIm US-Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump sind drei Viertel der Deutschen (77 Prozent) eher von der demokratischen Kandidatin Harris überzeugt. Der republikanische Kandidat Trump dagegen überzeugt 10 Prozent der Deutschen. 8 Prozent sind von keinem der beiden überzeugt. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.311 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Damit kommt der Kandidatenwechsel auf demokratischer Seite bei einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hierzulande gut an. Anfang Juli, als es noch nach einem Zweikampf zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und Donald Trump aussah, hatten sechs von zehn Deutschen (59 Prozent) angegeben, von keinem der beiden überzeugt zu sein. 28 Prozent waren seinerzeit eher von Biden überzeugt, 9 Prozent eher von Trump. Joe Biden hatte am 21. Juli seinen Rückzug von der Kandidatur für die Demokraten verkündet. In der Folge wurde bei einem Online-Votum Anfang August seine Vize-Präsidentin Kamala Harris mit 99 Prozent der Delegierten-Stimmen zur Kandidatin der Demokraten gewählt.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.311 Befragte- Erhebungszeitraum: 5.-7. August 2024- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Frage im Wortlaut:- Zur US-Präsidentschaftswahl im November werden Kamala Harris, die derzeitige Vize-Präsidentin, von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern gegeneinander antreten. Welche Kandidatin bzw. Kandidat überzeugt Sie eher?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5839997