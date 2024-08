PepsiCo - PEP: Bullenflagge beim Getränke-Multi!

JETZT Swingtrade starten? Quartalszahlen erst am 10. Oktober!

Zuckerfreie Produktinnovation Pepsi Electric Blue für die Generation Z!

PepsiCo (PEP) - ISIN US7134481081

Rückblick: Ein wie ein Marktbeobachter schreibet gemischtes zweites Quartal und eine übergeordnete Seitwärtsbewegung klingen nicht sonderlich spektakulär. Ein echter Hingucker hingegen ist die Bullenflagge der letzten Tage mit der starken grünen Kerze am heutigen Donnerstag. Diese startete zwischen den beiden gleitenden Durchschnitte, testete intraday den 50er-EMA und lag am Tageschluss über dem 20er-EMA.

PepsiCo-Aktie: Chart vom 08.08.2024, Kürzel: WMT Kurs: 172.37 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Überschreiten der heutigen Tageskerze wäre ein mögliches Startsignal für einen Swingtrade mit dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom Montag dieser Woche. Vorteilhaft wäre, dass die Meldung für das laufende Vierteljahr erst am 10. Oktober auf der Agenda steht, so dass vorerst keine größere Volatiltät bei der PepsiCo-Aktie zu erwarten ist.

Mögliches bärisches Szenario

Zwischen dem aktuellen PepsiCo-Kurs und dem Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie liegen die beiden EMAs zu Absicherung. Sofern diese nicht hält, sollten wir dies als Warnsignal begreifen und mit einem breiten Abverkauf am Gesamtmarkt rechnen. Von Long Trades wäre in einer solchen Situation generell abzuraten.

Meinung:

Pepsico reihte in den vergangenen drei Jahren Rekordgewinn an Rekordgewinn, daher sollte man nicht das fundamentale Haar in der ansonsten klaren Suppe suchen. Auch die Dividende liegt auf Rekordniveau. Der US-Getränkehersteller mit einer limitierten, zuckerfreien Cola-Variante eine neue Markteinführung heraus. Die Neuentwicklung mit Zitrusnoten und auffälliger blauer Farbe soll eine erfrischende Sommererfahrung bieten. Die neue Sorte spricht die wachsende Nachfrage nach zuckerfreien Getränken an, ohne Abstriche beim Geschmack zu machen. Das Produkt zielt dabei insbesondere auf Verbraucher ab, die nach neuen und aufregenden Geschmacksrichtungen suchen, wie etwa die Generation Z.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 236.76 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: n. a.

Meine Meinung ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.onvista.de/news/2024/07-11-pepsi-mit-eher-gemischtem-quartal-40338625-19-26291172, https://www.about-drinks.com/neuer-sommerhit-pepsico-bringt-die-zuckerfreie-pepsi-electric-blue-ins-getraenkeregal/

Veröffentlichungsdatum: 08.08.2024

Autor: Thomas Canali

