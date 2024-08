Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines anfänglichen Kursgewinns von 0,1 Prozent auf 12,61 EUR zu Handelsbeginn, gab das Papier im Laufe des Tages nach und notierte zeitweise bei 12,48 EUR, was einem Minus von 0,9 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 300.000 Aktien. Bemerkenswert ist, dass die Aktie derzeit rund 30 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 17,75 EUR liegt, welches am 25. August 2023 erreicht wurde.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,14 EUR geschätzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie. Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete TeamViewer einen Umsatzanstieg auf 164,12 Millionen EUR, [...]

