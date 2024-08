Der renommierte Investor Warren Buffett hat seine Beteiligung an Apple durch sein Unternehmen Berkshire Hathaway deutlich verringert. In den ersten beiden Quartalen 2024 wurden etwa 510 Millionen Apple-Aktien verkauft, was einer Reduzierung um 56% entspricht. Dieser unerwartete Schritt hat in der Finanzwelt für Aufsehen gesorgt, da Buffett lange Zeit als großer Bewunderer des Technologieriesen galt. Trotz des massiven Verkaufs bleibt Apple weiterhin die größte Einzelposition im Portfolio von Berkshire Hathaway mit einem Anteil von 41%.

Gründe für den Verkauf

Die genauen Gründe für Buffetts Entscheidung sind nicht bekannt. Analysten vermuten jedoch, dass die hohe Bewertung der Apple-Aktie und die zunehmende Konkurrenz auf dem chinesischen Markt eine Rolle gespielt haben könnten. Apple verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 6,5% in der Region Greater China. Gleichzeitig erhöhte Berkshire Hathaway seine Barreserven auf einen Rekordwert von 278 Milliarden Dollar, was auf eine defensivere Anlagestrategie in einem als teuer empfundenen Marktumfeld hindeutet.

