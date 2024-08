Rezessionsängste in den USA nehmen zu und so bleibt Gold als sicherer Hafen attraktiv Dass der Goldpreis Anfang der Woche nachgab, hatte einen Grund. Der breite Aktienausverkauf führte dazu, dass Anleger ihre Positionen auflösten. Denn um Nachschussforderungen zu decken, mussten sie Gewinnpositionen auflösen, sprich Gold verkaufen. In den USA ist die Arbeitslosenquote im Juli auf 4,3 Prozent angestiegen, dies schürt Rezessionsängste und es erhöht die Zinssenkungserwartungen. Dazu kommen geopolitische ...

