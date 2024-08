Die Novartis-Aktie zeigt sich am Freitag an der Schweizer Börse SIX volatil. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 96,59 CHF und 97,10 CHF, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz solider Quartalszahlen, die am 18. Juli veröffentlicht wurden, bleibt die Aktie unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 100,96 CHF. Der Pharmakonzern konnte seinen Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal 2024 auf 1,44 CHF steigern, verglichen mit 1,00 CHF im Vorjahreszeitraum. Allerdings ging der Umsatz um 7,58 Prozent auf 11,32 Milliarden CHF zurück.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 7,46 USD. Für Aktionäre dürfte besonders interessant sein, dass die Dividendenprognose für das laufende Jahr bei 3,76 USD liegt, was eine Steigerung gegenüber der [...]

Hier weiterlesen