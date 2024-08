EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Brenntag SE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



12.08.2024 / 21:39 CET/CEST

Brenntag SE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an Die Brenntag SE erwartete bisher für das Gesamtjahr 2024 ein operatives EBITA am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 1,23 bis 1,43 Mrd. EUR. Die Brenntag SE geht nun davon aus, dass das operative EBITA für das Geschäftsjahr 2024 in der Spanne von 1,10 Mrd. EUR bis 1,20 Mrd. EUR liegen wird. Die ursprüngliche Prognose basierte auf der Annahme einer anhaltenden Verbesserung der Absatzmengen in Kombination mit einem, gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024, leicht verbesserten Rohertrag pro Mengeneinheit in der zweiten Jahreshälfte 2024. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds war das Unternehmen in der Lage, den Rohertrag pro Mengeneinheit im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem ersten Quartal 2024 durch diverse Margeninitiativen stabil zu halten, und erzielte eine sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen. Die in den letzten Monaten und insbesondere im Monat Juli beobachteten Markttrends und Erwartungen der chemischen Industrie deuten allerdings auf eine anhaltend hohe Wettbewerbsintensität hin, mit einem fortwährenden Druck auf die Verkaufspreise für Industriechemikalien. Daher rechnet die Brenntag SE in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit einer Verbesserung des Rohertrags pro Mengeneinheit, sondern eher mit einer stabilen Entwicklung auf Gruppenebene. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine etwas geringere sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen als ursprünglich angenommen. Die Brenntag SE hat im zweiten Quartal 2024 ein operatives EBITA von 297 Millionen EUR (Vorjahr: 332 Millionen EUR) erzielt. Unter Berücksichtigung des im ersten Quartals 2024 erzielten operativen EBITA in Höhe von 260 Millionen EUR liegt das Halbjahresergebnis der Brenntag SE bei ca. 557 Millionen EUR (Vorjahr: 677 Millionen EUR). Der Halbjahresfinanzbericht der Brenntag SE für das erste Halbjahr 2024 wird am 13. August 2024 veröffentlicht. Essen, den 12. August 2024 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Kontakt: Brenntag SE Thomas Altmann, Senior Vice President Corporate Investor Relations Telephone: +49 201 6496 2102 Email: thomas.altmann@brenntag.com



Ende der Insiderinformation



