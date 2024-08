ThyssenKrupp Nucera AG & Co. KGaA verzeichnete im dritten Quartal einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 26% im Jahresvergleich auf 236 Millionen Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment der alkalischen Wasserelektrolyse mit einem Zuwachs von 20%. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen seinen Auftragsbestand auf 1,3 Milliarden Euro ausbauen, wobei der Auftragseingang 271 Millionen Euro erreichte. Das EBIT blieb mit 1 Million Euro leicht positiv, was auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen ist. Diese Entwicklung unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells in einem von Unsicherheiten geprägten Markt für grünen Wasserstoff.

Vorsichtiger Ausblick trotz solider Performance

Ungeachtet der positiven Quartalsergebnisse warnt das Management vor potenziellen Herausforderungen im Wasserstoffmarkt. Regulatorische Unklarheiten und Verzögerungen bei der Vergabe von Fördermitteln [...]

