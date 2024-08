Die Varta-Aktie erlebt eine bemerkenswerte Renaissance an der Börse, trotz der prekären finanziellen Lage des Unternehmens. Nach einem sechstägigen Aufwärtstrend verzeichnete die Aktie am Dienstag erneut einen zweistelligen Kursanstieg von über 35 Prozent im Xetra-Handel. Diese überraschende Entwicklung folgt auf die Ankündigung einer Sanierung nach StaRUG, die möglicherweise zur Enteignung der Altaktionäre führen könnte. Dennoch scheint der Markt von einer potenziellen Erholung oder zumindest kurzfristigen Stabilisierung auszugehen, was die Aktie auf ein Niveau von 4,99 EUR katapultierte.

Spekulationen treiben den Kurs

Trotz der düsteren Aussichten für das Unternehmen und der Empfehlung vieler Analysten zum Verkauf der Aktie, zeigt sich der Markt erstaunlich optimistisch. Die jüngste Kursrallye könnte auf Spekulationen zurückzuführen sein, die durch Aussagen des Mehrheitseigners Michael Tojner befeuert wurden. Dieser äußerte die Hoffnung, Varta als Einheit erhalten zu können. Experten warnen jedoch vor einem möglichen "Dead-Cat-Bounce" und mahnen zur Vorsicht bei Investitionen in die volatile Aktie.

