Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen moderaten Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn startete das Wertpapier bei 185,65 EUR und kletterte im Tagesverlauf auf ein Hoch von 186,30 EUR. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität konnte die Aktie einen Zugewinn von 0,2 Prozent verbuchen und schloss bei 185,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 48.485 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Börsenbetreiber unterstreicht.

Ausblick und Analystenbewertungen

Experten sehen weiteres Potenzial für die Deutsche Boerse-Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,33 EUR an. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von über 10 Prozent entsprechen. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,45 EUR. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 4,04 EUR [...]

