DJ Rheinmetallübernimmt US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Wie der Konzern mitteilte, liegt dem vereinbarten Kaufpreis, der bei Abschluss der Transaktion fällig wird, ein Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar zugrunde. Durch die Übernahme von Loc Performance weitet Rheinmetall sein Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößert seine industrielle Basis in den USA und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika, heißt es in der Mitteilung weiter. Weiterhin stärkt Rheinmetall mit Blick auf angestrebte volumenstarke Großaufträge für Fahrzeugprogramme der US-Armee mit einem Gesamtpotenzial von über 60 Milliarden US-Dollar seine Fertigungskapazitäten in den USA.

So sei Rheinmetall einer von zwei verbliebenen Teilnehmern in der nun laufenden Prototypenphase des Programmes XM30 zur Einführung einer neuen Generation von Schützenpanzern. Das Volumen sei mit rund 45 Milliarden Dollar für rund 4.000 Schützenpanzer veranschlagt. Weiterhin bewerbe sich Rheinmetall um das Common Tactical Truck-Programm, welches ein Volumen von rund 16 Milliarden Dollar für rund 40.000 Lkw umfasse.

Überdies verspricht sich Rheinmetall von der Akquisition erhebliche Vorteile sowohl für sein amerikanisches als auch für sein globales Geschäft. Mit seinen breit angelegten Aktivitäten wird Loc Performance künftig einen direkten Beitrag zum schnell wachsenden US-Militärfahrzeuggeschäft des Rheinmetall-Konzerns leisten, das von American Rheinmetall Vehicles geführt wird, heißt es weiter.

Die Akquisition erschließt dem Rheinmetall-Konzern wichtige Fähigkeiten in den USA und versetzt American Rheinmetall Vehicles in die Lage, das US-Verteidigungsministerium effektiver und umfassender zu beliefern, indem das Produktportfolio und die inländischen Fertigungskapazitäten erweitert werden. Die Investition folge der Strategie von Rheinmetall für Wachstum in den Vereinigten Staaten, die für den Konzern künftig ein bedeutendes Kerngeschäft sein werde.

August 13, 2024 15:29 ET (19:29 GMT)

