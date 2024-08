Rheinmetall, der renommierte Rüstungskonzern, plant eine bedeutende Übernahme in den Vereinigten Staaten. Mit einem Kaufpreis, der auf einem Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar basiert, soll Loc Performance akquiriert werden. Dieser strategische Schritt verspricht eine erhebliche Ausweitung des Geschäfts mit dem US-Militär und eine Vergrößerung der industriellen Basis in Nordamerika. Besonders im Hinblick auf anvisierte Großaufträge für Fahrzeugprogramme der US-Armee, mit einem Gesamtpotenzial von über 60 Milliarden US-Dollar, stärkt Rheinmetall seine Position. Das Unternehmen ist bereits in der Endphase für ein Programm zur Einführung einer neuen Generation von Schützenpanzern und bewirbt sich um einen Auftrag für taktische Lastwagen.

Positive Auswirkungen auf Aktienkurs

Die Börse reagierte positiv [...]

Hier weiterlesen