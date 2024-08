Der Kochboxenversender Hellofresh verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein gedämpftes Umsatzwachstum von lediglich 1% gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Trotz dieser Verlangsamung konnte das Unternehmen mit einem bereinigten EBITDA von 146 Millionen Euro die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Rentabilität wurde jedoch durch höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau des Ready-to-Eat-Geschäfts belastet. Hellofresh bekräftigte seine Jahresprognose und erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum von 2-8% sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 350 und 400 Millionen Euro.

Strategische Ausrichtung und Marktposition

Das Unternehmen setzt verstärkt auf die Expansion seines Ready-to-Eat-Segments in internationalen Märkten und implementiert gleichzeitig Maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz im Kerngeschäft mit Kochboxen. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Hellofresh-Aktie bei Anlegern beliebt. Das Management zeigt sich zuversichtlich für eine verbesserte Dynamik in der zweiten Jahreshälfte, was die Attraktivität des Unternehmens für Investoren unterstreicht.

