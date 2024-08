Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Zu Beginn der Woche verzeichnete der Goldpreis einen Anstieg von über 1 % und erreichte am Dienstag ein Hoch bei 2.476 US-Dollar, womit er seine Erholung nach dem Ausverkauf infolge des Einbruchs am japanischen Aktienmarkt vor einer Woche fortsetzte. Der Goldpreis kann in diesem Jahr bisher ein Plus von 19 % verbuchen, nach einem Plus von 13 % im Vorjahr. Wir sehen aktuell eine gewisse Preisunterstützung durch die Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...