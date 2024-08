Köln (ots) -- Online-Doku "More than Machine" holt die Fans mitten hinein ins Leben und Arbeiten aller Teammitglieder - bei WM-Rallyes ebenso wie im M-Sport-Hauptquartier- Serie zeigt vieles, was den Fans sonst verborgen bleibt, und begleitet die Macher im Hintergrund- Erste Episode steht ab dem 22. August 2024 auf dem Youtube-Kanal der FIA Rallye-Weltmeisterschaft WRC bereit- Faszinierender Trailer schon jetzt auf dem YouTube-Kanal @WRC onlineEine neue Online-Serie namens "More than Machine" nimmt Fans des Rallye-Sports mit ins Herz des Geschehens der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und erlaubt spannende Blicke hinter die Kulissen des M-Sport Ford World Rally Teams. Die erste Episode der sechsteiligen Reihe geht am 22. August auf dem YouTube-Kanal der WRC (@WRC) online. Schon jetzt steht dort ein mitreißender Trailer bereit. Die Background-Serie von M-Sport und dem WRC-Veranstalter verfolgt hautnah, wie ein Einsatzteam in der spektakulären Königsklasse des Rallye-Sports denkt, fühlt und arbeitet.Die in enger Zusammenarbeit mit SafetyCulture by Superlative Films produzierte Reihe begleitet die Fahrer und Ingenieure, Techniker und andere Teammitglieder bei ihren täglichen Aufgaben während der WM-Läufe und am Standort von M-Sport Ford im englischen Cumbria. Dass die erste Saisonhälfte für die werksunterstützte Mannschaft besonders intensiv und erfolgreich verlief, trägt zur Faszination der Online-Serie bei. Der Kampf der jungen, erfolgshungrigen Fahrer am Steuer des Ford Puma Hybrid Rally1 gegen die arrivierten Stars auf den schwierigsten Wertungsprüfungen der Rallye-Welt ergibt einen zusätzlichen Reiz.Die erste Episode spielt im Umfeld des dritten WM-Laufs, der legendären Safari-Rallye Kenia. Hier erkämpfte Ford-Speerspitze Adrien Fourmaux den zweiten Podestplatz seiner WM-Laufbahn, während sich Grégoire Munster erfolgreich am Tempo seines Teamkollegen orientierte. In den folgenden Ausgaben geht es um die faszinierende Gegensätzlichkeit in den Karrieren der beiden jungen Piloten und darum, wie sie sich den unvermeidlichen Widrigkeiten des Rallye-Sports stellen."More than Machine" verfolgt aber auch die Personen, die den Einsatz der Fahrer erst ermöglichen - Copiloten, Teammanager und die gesamte M-Sport-Mannschaft. Die Serie erzählt eindrucksvolle, oft völlig unbekannte Storys. Passend zu ihrem Titel widmet sich die Online-Reihe konsequent den Menschen und ihren Emotionen wie Freude, Niedergeschlagenheit, Leidenschaft sowie den Opfern, die sie für den Sport bringen."Diese Serie stellt kenntnisreich dar, was alles dazugehört, ein Rallye-WM-Team zu betreiben. Sie hebt die harte Arbeit und die Hartnäckigkeit des Teams hervor und stellt viele interessante Charaktere vor", findet Malcolm Wilson, Gründer und Geschäftsführer von M-Sport. "Nie zuvor hat sich die Rallye-WM mit den Storys der Menschen befasst, die den ganzen Betrieb am Laufen halten. Dies jetzt einem weltweiten Publikum zu zeigen, halte ich für etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass jeder Zuschauer diese Reisen in das WRC-Universum so sehr genießt, wie wir die Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam genossen haben."Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford, fügt hinzu: "Endlich können wir all die unglaublichen Geschichten hinter unserem fantastischen Team erzählen - bei Rallyes spielt sich derart viel im Service-Park hinter den Kulissen ab, das die Fans sonst nicht sehen. Ich glaube, diese Serie kann viele Menschen näher an unseren Sport bringen. Indem wir diese Geschichten erzählen und die Menschen kennenlernen, die die Autos vorbereiten und die Rallye überhaupt ermöglichen, öffnen wir uns für eine noch breitere Fanbasis. Es geht um echte, menschliche Storys - ich finde es gut, dass wir sie jetzt so darstellen können."Auch M-Sport-Pilot Adrien Fourmaux begrüßt die Online-Serie: "Das ist etwas Neues im Rallye-Sport und es zeigt den Zuschauern viel mehr, als sie normalerweise im Fernsehen sehen. Die Dokumentarreihe begleitet die Crews aus nächster Nähe. Sie zeigt das Leben eines Fahrers und die Leitung eines Teams hautnah. Damit liefert sie faszinierende Einblick in die Welt des Rallye-Sports", so der aktuell auf WM-Platz fünf rangierende Franzose."Das wird einmalig", freut sich M-Sport-Teamkollege Grégoire Munster. "Die Fans spüren, wie es sich anfühlt, zu einem legendären Motorsportteam zu gehören. Die Serie nimmt die Zuschauer voll mit ins Geschehen - sie erleben, was uns als Team ausmacht und welche Schwierigkeiten eine Rallye mit sich bringen kann."