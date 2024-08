BP plc setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort und erwarb am 14. August 2024 über 4 Millionen eigene Aktien an verschiedenen Handelsplätzen. Der Gesamtwert der zurückgekauften Aktien belief sich auf rund 1,76 Milliarden Pfund, bei einem durchschnittlichen Preis von 438,31 Pence pro Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Aktien zu annullieren, was die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien auf etwa 17,17 Milliarden reduzieren wird.

Aktuelle Kursentwicklung und Analystenmeinungen

Die BP-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Gewinne und stieg um 0,3% auf 4,38 GBP. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP vom Oktober 2023. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und schätzen den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt auf 6,31 GBP. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,714 USD je Aktie.

