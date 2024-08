Die renommierte Investmentbank Goldman Sachs hat laut einer kürzlichen Offenlegung beträchtliche Investitionen in Bitcoin-ETFs getätigt. Gemäß dem Bericht hält das Unternehmen Anteile an sieben verschiedenen Bitcoin-ETFs mit einem Gesamtwert von etwa 418,65 Millionen Dollar. Die größte Position befindet sich im iShares Bitcoin Trust von BlackRock, gefolgt von Beteiligungen an ETFs von Fidelity und Invesco. Diese unerwartete Entwicklung steht im Kontrast zur früheren skeptischen Haltung der Bank gegenüber Kryptowährungen.

Finanzielle Performance im zweiten Quartal

Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete Goldman Sachs einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns auf 3,04 Milliarden Dollar. Die Erträge stiegen um 16,9% auf 12,73 Milliarden Dollar, wobei besonders die Bereiche Asset & Wealth Management sowie Global Banking & Markets [...]

Hier weiterlesen