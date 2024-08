Lenovo liefert starke Ergebnisse im ersten Quartal des Geschäftsjahres Verbesserung der Profitabilität in allen Geschäftsbereichen, deutliche Fortschritte bei der Nutzung von hybriden KI-Möglichkeiten

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("der Konzern") die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 bekannt und meldete Rentabilitätsverbesserungen in allen Geschäftsbereichen sowie erhebliche Fortschritte bei der Nutzung von hybriden KI-Möglichkeiten. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 auf 15,4 Mrd. USD, der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 65 auf 315 Mio. USD auf Basis der Non-Hong Kong Financial Reporting Standards (Nicht-HKFRS) [1], und der Umsatzanteil der Nicht-PCs stieg im Jahresvergleich um fünf Prozentpunkte und erreichte einen historischen Höchststand von 47 %. Die Konzernergebnisse spiegeln die klare Strategie und die starke Umsetzung, den anhaltenden Fokus auf Innovation und operative Exzellenz sowie die Vorteile wider, die sich aus der Globalisierung des Unternehmens ergeben.

Mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Geräten wie KI-PCs, KI-Servern, die alle wichtigen Architekturen unterstützen, sowie umfangreichen nativen und eingebetteten KI-Lösungen und -Dienstleistungen ist der Konzern sowohl einzigartig positioniert als auch gut vorbereitet, um in einer Ära der hybriden KI eine führende Rolle zu spielen. Das Feedback der Nutzer von Lenovos KI-PCs, die durch fünf Schlüsselmerkmale definiert sind, war ermutigend. Die ersten KI-PCs wurden im Mai auf den Markt gebracht und viele weitere werden im Laufe des Jahres auf der IFA und Tech World folgen. Der Konzern ist zuversichtlich, dass er bei den Marktanteilen der nächsten Generation von KI-PCs, die bis 2027 insgesamt mehr als 50 der PC-Landschaft ausmachen sollen, branchenführend sein und die enormen Wachstumschancen im gesamten IT-Markt nutzen wird. Der Konzern setzte sein Engagement für Innovationen fort und steigerte seine F&E-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 6 auf 476 Mio. USD.

Mit Blick auf das Wachstum kündigte Lenovo im Mai 2024 eine strategische Zusammenarbeit mit Alat, einer Tochtergesellschaft von PIF, eine Investition in Form von Wandelanleihen von Alat und die Ausgabe von Optionsscheinen an. Diese Transaktionen werden den Bemühungen des Konzerns, seine Transformation durch größere finanzielle Flexibilität zu beschleunigen, die enorme Wachstumsdynamik im Nahen Osten zu nutzen und seine Lieferkette durch ein neues Produktionszentrum im Nahen Osten weiter zu diversifizieren und zu stärken, sehr zugute kommen. Die Transaktionen bedürfen der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Der großartige Start in unser Geschäftsjahr ist das Ergebnis unserer klaren Strategie und starken Umsetzung, unserer anhaltenden Innovation und operativen Exzellenz sowie unserer Globalisierungsvorteile. Mit Blick auf die Zukunft sind wir mit unserem umfassenden KI-Portfolio sowohl gut vorbereitet als auch einzigartig im Markt positioniert, um in der Ära der hybriden KI führend zu sein und die enormen Wachstumschancen in unserem gesamten Geschäft zu nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in einem sich erholenden ITK-Markt durch die Kombination aus unserer soliden Leistung und den anhaltenden Fortschritten im Bereich der hybriden KI weiterhin nachhaltiges Wachstum und eine Steigerung der Profitabilität erzielen können."

Finanzielle Highlights:

Q1 FY 24/25 In Millionen USD Q1 FY 23/24 In Millionen USD Veränderung Konzernumsatz 15.447 12.900 20 Ergebnis vor Steuern 313 228 37 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 243 177 38 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS)[1] 315 191 65 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cents) 1,99 1,48 0,51

Intelligent Devices Group (IDG): Zweistelliges Umsatzwachstum mit führender Rentabilität, Gewinner im Bereich Personal AI

Leistung Q1 GJ24/25:

IDG verzeichnete ein starkes Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 11,4 Mrd. USD und einer Verbesserung der operativen Marge um fast 1 Punkt im Vergleich zum Vorjahr.

Das PC-Geschäft behielt seine Marktführerschaft sowohl bei den Auslieferungen als auch bei den Geräteaktivierungen, mit 23 globalem Marktanteil und einer Wachstumsrate, die über der des Marktes liegt.

Sowohl das Smartphone- als auch das Tablet-Geschäft verzeichneten im Jahresvergleich ein starkes Umsatzwachstum von rund 30 %, wobei das Wachstum bei den Premium-Smartphones besonders stark ausfiel.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

IDG sieht sich durch die positive Resonanz auf die erste Markteinführung seiner KI-PCs in China ermutigt und plant weitere Markteinführungen auf der IFA und der Tech World noch in diesem Jahr.

Der PC-Markt tritt in einen neuen Erfrischungszyklus ein, der von KI-PCs angetrieben wird. Es wird erwartet, dass diese Kategorie bis 2027 über 50 des gesamten PC-Marktes ausmachen wird. Der Konzern ist zuversichtlich, dass er den Marktanteil der nächsten Generation von KI-PCs in der Branche anführen wird.

IDG wird weiterhin bahnbrechende Innovationen in seinem gesamten Portfolio bereitstellen, um das volle Potenzial eines persönlichen KI-Agenten auszuschöpfen, und gleichzeitig seine strategischen Partnerschaften nutzen und vertiefen, um ein breiter gefächertes Portfolio und ein reichhaltigeres Ökosystem aufzubauen.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Hyperwachstum mit verbesserter Rentabilität, das eine hybride Infrastruktur vorantreibt

Leistung Q1 GJ24/25:

Angetrieben durch ein starkes Wachstum im Cloud-Service-Provider-Geschäft erzielte ISG einen Rekordquartalsumsatz von 3,2 Mrd. USD, 65 mehr als im Vorjahr, und verringerte die operativen Verluste sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich.

Die kombinierten Umsätze aus Speicher, Software und Dienstleistungen erreichten ein deutliches Wachstum von 59 im Vergleich zum Vorjahr und stellten damit einen neuen Rekord auf.

Der Umsatz mit den flüssigkeitsgekühlten NeptuneTM-Servern von ISG stieg um mehr als 50 %, was auf die einzigartigen Nachhaltigkeitsvorteile inmitten der wachsenden Anforderungen der Branche an KI-Workloads zurückzuführen ist.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

ISG konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Rentabilität durch die Optimierung des Geschäftsmodells für das Enterprise- und SMB-Geschäft, insbesondere durch die Vereinfachung der Portfolios und die Verbesserung des Betriebs.

Das Unternehmen wird weiterhin die branchenführende Flüssigkeitskühlungstechnologie nutzen, um die wachsenden Anforderungen an KI-Workloads sowie die neuen Wachstumschancen auf dem Markt für KI-Server und -Speicher zu erfüllen.

Darüber hinaus wird ISG wichtige strategische Partnerschaften weiter ausbauen und Infrastrukturplattformen zur Unterstützung hybrider KI-Lösungen aufbauen.

Solutions and Services Group (SSG): Hohe Marge mit zweistelligem Wachstum, Aufbau von Unternehmens-KI

Leistung Q1 GJ24/25:

SSG verzeichnete das 13. Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und erzielte einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD.

Quartal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und erzielte einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD. Die operative Marge lag in Q1 bei über 20% und stärkte damit die Position als Wachstumsmotor und Gewinnbringer des Konzerns.

Der Umsatzmix aus Managed Services und Projekt- und Lösungsdiensten stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte und macht nun 55 des SSG-Umsatzes aus.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

Es wird erwartet, dass KI-Dienste fast doppelt so schnell wachsen wie der Markt im Allgemeinen und in den nächsten Jahren zum wichtigsten Treiber des IT-Dienstleistungsmarktes werden.

Lenovo wird auch weiterhin KI in seine wichtigsten Angebote wie Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud und Nachhaltigkeitslösungen einbinden.

SSG wird mehr KI-native Dienste entwickeln, um die Akzeptanz und den messbaren ROI von KI für Kunden zu fördern und ihre Transformation zu beschleunigen.

ESG und Unternehmenshighlights

Zu den Errungenschaften, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Lenovo wurde als eine der besten Lieferketten der Welt eingestuft und belegt den zehnten Platz in der Liste der globalen Unternehmen aller Branchen mit den außergewöhnlichsten Lieferketten der Welt in der Gartner Supply Chain Top 25 für 2024. Das renommierte jährliche Ranking bewertet mehrere Kriterien, darunter Daten zur finanziellen und sozialen Verantwortung von Unternehmen sowie die Meinung der Gemeinschaft.

Lenovo hat Doug Fisher zum Chief Security and AI Officer ernannt. Damit erweitert er sein bisheriges Aufgabengebiet im Bereich Sicherheit auf die gesamte KI-Governance, einschließlich der Verfechtung der KI-Richtlinie des Konzerns und der Zusammenarbeit mit dem Responsible AI Committee.

Im Juli gab Lenovo die Ernennung von Dr. Tolga Kurtoglu zum neuen Chief Technology Officer bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Yong Rui an, um die technologische Vision und die KI-Führerschaft der Gruppe weiter zu beschleunigen. Gleichzeitig wurde die Gründung einer neuen Emerging Technology Group bekannt gegeben, deren Aufgabe es ist, neue Technologien zu entwickeln und zu vermarkten. Die Emerging Technology Group wird von Dr. Yong Rui geleitet.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen verbundene Kosten, Gewinne aus der fiktiven Veräußerung einer Tochtergesellschaft, Wertminderungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie die entsprechenden Steuereffekte, sofern vorhanden, herausgerechnet wurden.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller mit einem umfassenden Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Rechenzentrum, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com, und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal bis zum 30. Juni 2024 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie)

Q1 24/25

Q1 23/24

Y/Y CHG Umsatz 15.447 12.900 20 Bruttogewinn 2.560 2.252 14 Bruttogewinnspanne 16,6 17,5 (0,9) Punkte Betriebskosten (2.066) (1.862) 11 F&E-Ausgaben

(in den Betriebskosten enthalten) (476) (451) 6 Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen 13.4 14,4 (1,0) Punkt Betriebsgewinn 494 390 27 Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (181) (162) 12 Ergebnis vor Steuern 313 228 37 Steuern (60) (45) 33 Gewinn für den Zeitraum 253 183 38 Nicht beherrschende Beteiligungen (10) (6) 47 Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 243 177 38 Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS [1] 315 191 65 Gewinn pro Aktie (US-Cent)

Basis

Verwässert

1,99

1,92

1,48

1,43

0,51

0,49

