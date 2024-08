(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.08.2024 - Technologiewerte haben am Donnerstag im deutschen Handel kräftig zugelegt. Auch die NASDAQ notiert deutlich im Plus. Für Unterstützung sorgten die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten. Der DAX stieg um 1,7 Prozent auf 18.183 Punkte, gestützt von Infineon, Deutsche Post und Commerzbank. E.On, Deutsche Telekom und Henkel korrigierten leicht. Der MDAX stieg ...

