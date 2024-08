Die SAP SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,0 Prozent auf 195,88 Euro, wobei das Tageshoch bei 195,94 Euro lag. Diese positive Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Anleger in den Softwaregiganten wider, trotz leicht gedämpfter Dividendenprognosen für das laufende Jahr. Analysten rechnen mit einer Ausschüttung von 2,15 Euro pro Aktie, was einen marginalen Rückgang gegenüber den 2,20 Euro des Vorjahres darstellt.

Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen SAPs robuste Geschäftsentwicklung. Mit einem Gewinn pro Aktie von 0,76 Euro und einem Umsatzplus von 9,72 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro übertraf das Unternehmen die Vorjahreswerte deutlich. Diese starke Performance lässt Analysten optimistisch in die Zukunft blicken, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 211,11 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 4,45 Euro, was die positive Einschätzung der Geschäftsaussichten weiter untermauert.

SAP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...