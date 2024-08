Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Wertpapier bei 5,90 EUR und konnte im Tagesverlauf um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR zulegen. Das Tageshoch wurde bei 5,92 EUR erreicht, was das wachsende Anlegerinteresse widerspiegelt. Mit einem Handelsvolumen von über 81.000 Aktien zeigte sich eine rege Aktivität am Markt.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Kursgewinne sehen Experten noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Fachleute einen Gewinn je Aktie von 1,04 EUR. Zudem erwarten Aktionäre eine Dividendenausschüttung von 0,235 EUR pro Anteilsschein, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde.

