Die Lufthansa-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen wenig bewegt. Am jüngsten Handelstag notierte das Papier bei 5,59 Euro, was einer minimalen Veränderung von 0,2 Prozent entspricht. Trotz eines leichten Anstiegs bleibt der Kurs weit vom 52-Wochen-Hoch von 8,67 Euro entfernt, das am 18. August 2023 erreicht wurde. Die Aktie liegt derzeit etwa 55 Prozent unter diesem Höchststand. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von 6,58 Prozent auf 10,01 Milliarden Euro verzeichnete. Allerdings ging der Gewinn pro Aktie von 0,74 Euro im Vorjahresquartal auf 0,39 Euro zurück.

Ausblick und Analystenmeinungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 0,877 Euro. Die Dividendenausschüttung wird voraussichtlich bei 0,236 Euro liegen, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 6,86 Euro, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs andeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 29. Oktober 2024 erwartet und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

