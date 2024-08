Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete an der NASDAQ einen Rückgang von 1,4 Prozent auf 529,78 USD. Trotz dieses Rücksetzers bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 542,79 USD. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 574,29 USD, was weiteres Potenzial andeutet. Meta präsentierte kürzlich starke Quartalszahlen mit einem Ergebnis je Aktie von 5,31 USD und einem Umsatz von 39,07 Mrd. USD.

EU-Kommission verlangt Aufklärung

Die Europäische Kommission fordert von Meta detaillierte Informationen zur Einstellung des Analysetools CrowdTangle. Bis zum 6. September muss der Konzern erläutern, wie Forscher künftig Zugang zu öffentlichen Daten auf Facebook und Instagram erhalten und wie die Überwachung von Wahlen und gesellschaftlichen Diskursen fortgeführt wird. Die EU-Behörde droht [...]

