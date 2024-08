Die Siemens Healthineers-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit wieder von ihrer stärkeren Seite. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang auf ein 52-Wochen-Tief von 44,39 Euro im September 2023 konnte sich das Papier merklich erholen. Im XETRA-Handel notierte die Aktie zuletzt bei 51,44 Euro, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Damit liegt der Kurs zwar noch 11,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,14 Euro, das am 8. März 2024 erreicht wurde, zeigt aber eine positive Tendenz.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten sehen für die Siemens Healthineers-Aktie noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit mit 59,53 Euro beziffert, was ein beachtliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,20 Euro. Zudem erwarten sie eine Erhöhung der Dividende auf 1,01 Euro, nachdem im Vorjahr 0,950 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden. Diese positiven Aussichten könnten der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

