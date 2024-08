Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Aufwärtstrend im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 0,2 Prozent auf 239,50 EUR zeigte das Wertpapier eine positive Tendenz. Im Tageshoch erreichte die Aktie sogar 240,80 EUR. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass der Kurs derzeit weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 383,70 EUR liegt, das am 22. März erreicht wurde. Die Handelsvolumina blieben moderat, was auf eine abwartende Haltung der Investoren hindeutet.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,776 EUR je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 248,00 EUR, was ein gewisses Aufwärtspotenzial signalisiert. Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie im vergangenen Quartal auf 0,35 EUR, verglichen mit 1,39 EUR im Vorjahreszeitraum, konnte Sartorius seinen Umsatz um 3,45 Prozent auf 860,70 Millionen EUR steigern. Diese gemischten Signale spiegeln die aktuellen Herausforderungen und Chancen des Unternehmens wider.

