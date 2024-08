Seit dem partiellen Tief vom 23. September 2022 bei 79,58 Euro ist der Kurs von SAP wieder um rund 148 Prozent gestiegen. Dabei erreicht das Papier ein erwartetes KGV 2026 von 29, was im historischen Vergleich eher zu den günstigeren Werten zählt.Die Entwickler bei SAP arbeiten an einer maßgeschneiderten Künstlichen Intelligenz (KI), die speziell für die Analyse von Geschäftsdaten konzipiert ist. SAP strebt danach, als Erster ein KI-Modell auf Basis von Tabellen in den Markt einzuführen. Dieses ...

