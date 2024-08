Advanced Micro Devices (AMD) hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Künstliche Intelligenz unternommen. Der Chiphersteller gab bekannt, dass er den KI-Ausrüstungshersteller ZT Systems für knapp 5 Milliarden Dollar erwerben wird. Diese strategische Übernahme stärkt AMDs Position im wachsenden Markt für KI-Technologien und könnte das Unternehmen zu einem ernsthaften Konkurrenten für andere Branchenriesen machen. Die Ankündigung wurde von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg von 2,7 Prozent an der Nasdaq widerspiegelte.

Analysteneinschätzungen und Kursziele

Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt der aktuelle Aktienkurs von AMD mit 151,62 USD noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 227,29 USD. Analysten sehen jedoch Potenzial für weiteres Wachstum und setzen das durchschnittliche Kursziel bei [...]

Hier weiterlesen