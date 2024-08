Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete einen Anstieg im NASDAQ-Handel und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Mit einem Tageshoch von 531,61 USD zeigte der Kurs eine positive Entwicklung. Das Handelsvolumen belief sich auf 674.219 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren widerspiegelt.

Whatsapp plant verbesserten Schutz vor Betrug

Währenddessen arbeitet Meta's Tochterunternehmen Whatsapp an neuen Sicherheitsfunktionen, die Nutzer vor betrügerischen Aktivitäten schützen sollen. Diese Erweiterung ergänzt bereits vorhandene automatisierte Tools und unterstreicht Meta's Engagement für Nutzersicherheit. Trotz dieser Entwicklungen im Bereich der Nutzersicherheit bleibt die Marktposition von Meta stabil, was sich in den positiven Kursentwicklungen widerspiegelt.

Meta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...