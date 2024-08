Aufwärtstrend nach Kaufempfehlung

Die Henkel-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort, nachdem das Bankhaus Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel auf 93 EUR angehoben hat. Dies führte am Vormittag zu einem Kursanstieg um 0,9 Prozent auf 78,50 EUR. Zuvor hatte der Konsumgüterkonzern mit einem Kurs von 78,90 EUR den Tageshöchststand erreicht. Analysten sehen in der Henkel-Aktie eine attraktive Kaufgelegenheit und bekräftigen ihr Vertrauen in eine weitere Verbesserung der Profitabilität.

Aktuelle Marktposition

Im XETRA-Handel verzeichnete die Henkel-Aktie zuletzt hohe Handelsaktivitäten mit über 65.000 gehandelten Stück. Die Aktie nähert sich mit einem Abstand von 9,00 Prozent ihrem 52-Wochen-Hoch von 85,74 EUR, das am 12.06.2024 notiert wurde. Gleichzeitig bleibt die Aktie 16,06 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von [...]

Hier weiterlesen