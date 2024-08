Cyble, ein Weltmarktführer im Bereich Dienstleistungen zum Schutz vor digitalen Risiken (Digital Risk Protection Services, DRPS) und Bedrohungsmanagement, gibt seine Auszeichnung als Sample Vendor (beispielhafter Anbieter) in der Kategorie Digital Risk Protection Services (DRPS) in drei Gartner® Hype Cycle Reports für Managed IT Services, Cyber-Risk Management und Security Operations 2024 bekannt.

"Die Gartner Hype Cycles bieten eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Adaption von Technologien und Anwendungen. Sie zeigen außerdem, wie relevant diese für die Lösung realer Geschäftsprobleme und die Erschließung neuer Möglichkeiten sind", so Beenu Arora, CEO von Cyble. "Die Aufnahme von Cyble in die Hype Cycle Reports unterstreicht unseres Erachtens den einzigartigen Ansatz des Unternehmens im Bereich der Digital Risk Protection Services. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-gestützter Bedrohungsinformationen und maschinellen Lernens identifiziert und entschärft Cyble proaktiv Bedrohungen in der gesamten Bedrohungslandschaft."

Cybles Plattform der nächsten Generation, Cyble Vision, integriert Dark-Web-Überwachung, Cyber-Bedrohungsinformationen, Verwaltung externer Angriffsflächen, Takedown- und Markenüberwachung sowie Risikomanagement durch Drittanbieter über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche für einen optimierten Schutz digitaler Vermögenswerte.

Über Cyble

Cyble ist ein Weltmarktführer für Dienstleistungen zum Schutz vor digitalen Risiken und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitalen Vermögenswerte vor einer Vielzahl von Bedrohungen zu verteidigen. Durch den Einsatz innovativer Technologien und mithilfe eines Teams erfahrener Experten für Cybersicherheit bietet Cyble umfassende Lösungen, dank derer Unternehmen in einer sich ständig verändernden digitalen Welt sicher agieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyble.com.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner Hype Cycle for Managed IT Services, Von Jess Aggio, Danellie Young, 9. Juli 2024

Gartner Hype Cycle Cyber-Risk Management, 2024, Von Michael Kranawetter, Jie Zhang, Pedro Pablo Perea de Duenas, 22. Juli 2024

Gartner Hype Cycle Security Operations, 2024 Von Jonathan Nunez, Andrew Davies, 29. Juli 2024

Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und im Ausland, und Hype Cycle ist eine eingetragene Marke von Gartner Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen vorgestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Einstufungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240820444765/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Cyble Inc.

enquiries@cyble.com

+1 888 673 2067