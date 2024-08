Aktuelle Kursentwicklung und Jahresbilanz

Am heutigen Handelstag konnte die Aktie von TeamViewer ein leichtes Plus verzeichnen. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,4 Prozent und notierte um 12:38 Uhr bei 12,38 EUR. Der bisherige Tageshöchststand wurde mit 12,46 EUR erreicht. Zum Handelsbeginn lag der Kurs ebenfalls bei 12,38 EUR. Bislang wurden insgesamt 19.435 TeamViewer-Aktien gehandelt. Diese Entwicklung findet statt, obwohl der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 17,75 EUR, das am 25.08.2023 erreicht wurde, aktuell noch 30,29 Prozent beträgt. Das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR wurde am 28.06.2024 verzeichnet, und der aktuelle Kurs trennt somit noch 19,15 Prozent vom Jahresminimum.

Zukünftige Erwartungen und Dividendenprognosen

Bereits am 31.07.2024 hatte TeamViewer die Quartalszahlen für Q2 2024 veröffentlicht. Hierbei wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR angegeben, während es im Vorjahreszeitraum noch 0,20 EUR waren. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Für das kommende Quartal werden die Ergebnisse am 06.11.2024 erwartet. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 0,843 EUR für das Jahr 2024. Zudem gehen Experten auch in diesem Jahr von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus, gleichbleibend zu 2023. Das durchschnittliche Kursziel wird weiterhin bei 17,14 EUR gesehen.

